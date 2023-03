Piazza Affari realizza parziale rimbalzo con europee, Ftse Mib +1,38% (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo il crollo di ieri, Piazza Affari conclude con un parziale rimbalzo una seduta in altalena, dominata dalla volatilità. L'indice Ftse Mib ha chiuso con un guadagno dell'1,38% a 25.918,76 punti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo il crollo di ieri,conclude con ununa seduta in altalena, dominata dalla volatilità. L'indiceMib ha chiuso con un guadagno dell'1,38% a 25.918,76 punti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : #UPDATE - borse europee chiudono in verde dopo il rialzo di 50 pb della #BCE ????+1,3% ????+2% ????+1,6% ????+0,9% Rimbal… - MediasetTgcom24 : Crac banche Usa - E' panic selling nelle borse, pioggia di sospensioni a Piazza Affari #13marzo - TgLa7 : -4,34% per Piazza Affari, raffica di sospensioni. Nonostante le misure delle autorità americane per far fronte al f… - infoiteconomia : Europa in recupero nel giorno della Bce, Piazza Affari termina a +1,4% - News24_it : Piazza Affari chiude in forte rialzo (+1,38%) -