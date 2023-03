Piantedosi è lo stesso che si genuflesse a Bonucci e Chiellini per festeggiare l’Europeo (Repubblica) (Di giovedì 16 marzo 2023) “Il ministro del nulla” è l’eloquente – oltre che considivisibile – titolo che Repubblica ha scelto per l’editoriale di Carlo Bonini sulle violenze di ieri a Napoli. Lo scempio di una città, della sua gente, delle sue strade e delle sue piazze più belle, prese in ostaggio e ridotte a una tonnara da una battaglia tra ultras durata un pomeriggio e una notte, ci consegna, ancora una volta, l’immagine desolante di uno sfortunato Paese, il nostro, dove la conclamata inadeguatezza di un ministro dell’Interno e, in questo caso, di una irresponsabile giustizia amministrativa si è saldata con la sgangherata postura di una società di calcio tedesca (l’Eintracht Francoforte) e del vertice del Uefa. Una sequenza grottesca che dimostra la fragilità del nostro sistema Paese quando incrocia il calcio, in tutte le sue articolazioni. A Piantedosi era già successo, da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) “Il ministro del nulla” è l’eloquente – oltre che considivisibile – titolo cheha scelto per l’editoriale di Carlo Bonini sulle violenze di ieri a Napoli. Lo scempio di una città, della sua gente, delle sue strade e delle sue piazze più belle, prese in ostaggio e ridotte a una tonnara da una battaglia tra ultras durata un pomeriggio e una notte, ci consegna, ancora una volta, l’immagine desolante di uno sfortunato Paese, il nostro, dove la conclamata inadeguatezza di un ministro dell’Interno e, in questo caso, di una irresponsabile giustizia amministrativa si è saldata con la sgangherata postura di una società di calcio tedesca (l’Eintracht Francoforte) e del vertice del Uefa. Una sequenza grottesca che dimostra la fragilità del nostro sistema Paese quando incrocia il calcio, in tutte le sue articolazioni. Aera già successo, da ...

