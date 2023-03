Piano russo per controllare la Moldavia entro il 2030 (Di giovedì 16 marzo 2023) Un consorzio di media ha ottenuto un . Il Piano prevede, in primis, la creazione di gruppi di influenza filo-russi nelle élite politiche ed economiche moldave. Piano russo per controllare la Moldavia Un documento di strategia interna elaborato a Mosca ottenuto da un consorzio di media, tra Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 marzo 2023) Un consorzio di media ha ottenuto un . Ilprevede, in primis, la creazione di gruppi di influenza filo-russi nelle élite politiche ed economiche moldave.perlaUn documento di strategia interna elaborato a Mosca ottenuto da un consorzio di media, tra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : Piano russo per controllare la Moldavia entro il 2030 - ele_regina : Ho preso appunti non su quello che diceva (visto che comunque non lo capivo), ma su come lo diceva. Ho notato delle… - aleappo53 : RT @dariodangelo91: ?????? Un documento strategico interno all’amministrazione presidenziale di Vladimir #Putin. Eccola la prova dell’esistenz… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Piano russo per controllare la Moldavia entro il 2030 #ANSA - Tribal_Cat_it : RT @dariodangelo91: ?????? Un documento strategico interno all’amministrazione presidenziale di Vladimir #Putin. Eccola la prova dell’esistenz… -