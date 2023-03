Piano piano, la recensione: la fiaba nera di Nicola Prosatore tra Sorrentino, Maradona e i Goonies (Di giovedì 16 marzo 2023) La recensione di piano piano, esordio alla regia di Nicola Prosatore che racconta un coming of age nella Napoli dello scudetto. Nel cast Antonia Truppo e Lello Arena. Napoli, 1987. Anna è una principessa che vive in un castello moderno insieme a una madre/matrigna occhialuta e diffidente. Visto il suo status, che la rende diversa (almeno nell'idea della madre) dagli altri abitanti di Chiaiano, quartiere periferico di Napoli, ad Anna viene impedito di mescolarsi ai mariuoli del vicinato, ma la smania di crescere in fretta e la sua innata curiosità la porteranno a entrare in contatto con il misterioso figuro nascosto in un capanno nel campo retrostante la palazzina in cui vive. Mentre Anna bigia le lezioni di pianoforte in attesa di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023) Ladi, esordio alla regia diche racconta un coming of age nella Napoli dello scudetto. Nel cast Antonia Truppo e Lello Arena. Napoli, 1987. Anna è una principessa che vive in un castello moderno insieme a una madre/matrigna occhialuta e diffidente. Visto il suo status, che la rende diversa (almeno nell'idea della madre) dagli altri abitanti di Chiaiano, quartiere periferico di Napoli, ad Anna viene impedito di mescolarsi ai mariuoli del vicinato, ma la smania di crescere in fretta e la sua innata curiosità la porteranno a entrare in contatto con il misterioso figuro nascosto in un capanno nel campo retrostante la palazzina in cui vive. Mentre Anna bigia le lezioni diforte in attesa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... makkox : le facce di quelli al piano terra :) #ForzaNapoliSempre - CarloCalenda : No, non serve il solito riferimento al Piano Marshall. Serve riunificare le 2.500 micro società di gestione dell’ac… - Azione_it : In Italia mancano 20500 medici. Dobbiamo da un lato potenziare l'organico delle strutture sanitarie varando un pian… - GaetanoBresci9 : @mrk4m1 Credo che alimenti solo la migrazione verso fiscalità meno onerose. Vedrei meglio un piano per incentivarli… - intaysarms : sembra più lenta??? vi giuro VI GIURO se taylor dovesse esibirsi con la piano version di midnight rain io mi a word -