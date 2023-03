Pesce alieno nelle acque del Tirreno | la scoperta a Santa Marinella

(Di giovedì 16 marzo 2023)– Unistrice, conosciuto anche comeporcospino punteggiato, è stato trovato spiaggiato a. E’ il secondo esemplare trovato nel Mediterraneo, a distanza di 15 anni dall’ultimo esemplare trovato (2008). A segnalarlo è un pescatore, il quale ha fatto attivare i ricercatori dell’Ispra. Quest’ultimi sono intervenuti per recuperare l’esemplare e sottoporlo alle prime analisi morfologiche e molecolari, in modo da poterne identificare la specie. Si tratta di untropicale, ovvero una delle quattro specie tropicali potenzialmente pericolose. ISPRA e CNR-IRBIM hanno avviato una campagna: “Attenti a quei 4” . Quest’ultima è finalizzata ad avvertire dei rischi rappresentati da alcune specie esotiche. E’ ...

Un pesce pericoloso Il pesce istrice, nome scientifico Chilomycterus reticulatus, appartiene alla famiglia Diodontidae. La specie è anche nota con il nome porcospino punteggiato. La presenza del pesce istrice è stata segnalata dal pescatore che l'ha trovato grazie alla campagna 'Attenti a quei 4!' lanciata da Ispra e Cnr Irbim per informare i cittadini sulla presenza di specie aliene.

Ritrovato nel mar Tirreno un esemplare di pesce istrice tropicale, una temuta specie 'aliena' per i nostri mari, pericolosa per l'uomo ma anche e soprattutto per l'habitat del mar Mediterraneo.