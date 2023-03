Perugia, ok il Curi dopo lo sciame sismico: con il Frosinone si gioca (Di giovedì 16 marzo 2023) Perugia, test ok per lo stadio Renato Curi dopo lo sciame sismico degli scorsi giorni: la gara con il Frosinone si giocherà Come riferito dal Corriere dell’Umbria, al Curi di Perugia sono proseguiti i controlli dopo lo sciame sismico che aveva colpito la città negli scorsi giorni. Test superati, con l‘impianto che non ha portato alla luce problemi di sicurezza. E’ così arrivato il via libera per poter giocare la gara contro il Frosinone, dopo il rinvio di quella contro la Reggina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023), test ok per lo stadio Renatolodegli scorsi giorni: la gara con ilsi giocherà Come riferito dal Corriere dell’Umbria, aldisono proseguiti i controlliloche aveva colpito la città negli scorsi giorni. Test superati, con l‘impianto che non ha portato alla luce problemi di sicurezza. E’ così arrivato il via libera per poterre la gara contro ilil rinvio di quella contro la Reggina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

