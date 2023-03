Perquisizione della Digos in centro sociale Murazzi a Torino (Di giovedì 16 marzo 2023) È in corso dalle prime ore di questa mattina una Perquisizione al centro sociale autogestito Murazzi di Torino, uno dei primi in città. A quanto si apprende, gli uomini della Digos della polizia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) È in corso dalle prime ore di questa mattina unaalautogestitodi, uno dei primi in città. A quanto si apprende, gli uominipolizia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Perquisizione della Digos in centro sociale Murazzi a Torino Per sequestro apparecchiature musi… - Ansa_Piemonte : Perquisizione della Digos in centro sociale Murazzi a Torino. Per sequestro apparecchiature musicali e bevande #ANSA - AndrCpd : @Rnaples7 @fran_rkid Foto e video della digos pure a giocatori dirigenti e staff dei tedeschi, perquisizione pre pa… - RFHomer : @Agenzia_Ansa Oddio è come gli accolgono con manganelli,taser,gli faranno prima una perquisizione corporea o più fa… -