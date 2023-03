Perché Matteo Berrettini non ha giocato al Challenger di Phoenix: cosa è successo (Di giovedì 16 marzo 2023) A causa della tanta pioggia che è scesa, è stato rinviato di un giorno l’esordio di Matteo Berrettini al Challenger di Phoenix 2023. Il romano, che avrebbe dovuto giocare contro il bielorusso Ilya Ivashka tra la serata di ieri e questa notte, debutterà dunque sul cemento statunitense tra questa sera e domani mattina. Quest’oggi Berrettini scenderà in campo nel quarto match sul campo centrale, dopo il doppio Mahut/Peers/Cash/Patten (in programma alle ore 18:00 italiane), l’ultima parte del match tra Alexander Shevchenko e Gael Monfils (fermati ieri sul 6-4 6-7 2-0 in favore del russo) e il sedicesimo di finale tra Christopher O’Connell e Aleksandar Kovacevic. Sinner-Fritz oggi in tv, ATP Indian Wells 2023: a che ora inizia, dove vederlo, programma, streaming Ricordiamo che tra ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) A causa della tanta pioggia che è scesa, è stato rinviato di un giorno l’esordio dialdi2023. Il romano, che avrebbe dovuto giocare contro il bielorusso Ilya Ivashka tra la serata di ieri e questa notte, debutterà dunque sul cemento statunitense tra questa sera e domani mattina. Quest’oggiscenderà in campo nel quarto match sul campo centrale, dopo il doppio Mahut/Peers/Cash/Patten (in programma alle ore 18:00 italiane), l’ultima parte del match tra Alexander Shevchenko e Gael Monfils (fermati ieri sul 6-4 6-7 2-0 in favore del russo) e il sedicesimo di finale tra Christopher O’Connell e Aleksandar Kovacevic. Sinner-Fritz oggi in tv, ATP Indian Wells 2023: a che ora inizia, dove vederlo, programma, streaming Ricordiamo che tra ...

