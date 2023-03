“Perché li hanno esclusi”. Colpo di scena al GF Vip, la decisione di Mediaset fa discutere (Di giovedì 16 marzo 2023) Con la squalifica di Edoardo Donnamaria, la 40esima puntata del GF Vip 7 ha concretizzato il cambio di rotta ordinato da Pier Silvio Berlusconi circa qualche settimana fa. Basta clemenza nei confronti dei vari errori commessi dai concorrenti e con certe scelte autoriali. Ma Perché il taglio degli ex gieffini in studio? Una domanda che si sono fatti praticamente tutti gli spettatori, realizzando che la platea degli ex gieffini era stata rimossa se non per qualcuno che poteva essere utile alle dinamiche trattate nella puntata. Non è chiaro come gli ex concorrenti del GF Vip 7 potessero rappresentare un problema. Oggi tutta la verità. GF Vip, Perché hanno fatto sparire quei concorrenti Da qualche puntata, ad ogni inizio diretta, Alfonso Signorini presenta i prescelti eliminati. Giusto due, al massimo tre, di questi a ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 16 marzo 2023) Con la squalifica di Edoardo Donnamaria, la 40esima puntata del GF Vip 7 ha concretizzato il cambio di rotta ordinato da Pier Silvio Berlusconi circa qualche settimana fa. Basta clemenza nei confronti dei vari errori commessi dai concorrenti e con certe scelte autoriali. Mail taglio degli ex gieffini in studio? Una domanda che si sono fatti praticamente tutti gli spettatori, realizzando che la platea degli ex gieffini era stata rimossa se non per qualcuno che poteva essere utile alle dinamiche trattate nella puntata. Non è chiaro come gli ex concorrenti del GF Vip 7 potessero rappresentare un problema. Oggi tutta la verità. GF Vip,fatto sparire quei concorrenti Da qualche puntata, ad ogni inizio diretta, Alfonso Signorini presenta i prescelti eliminati. Giusto due, al massimo tre, di questi a ...

