Perché l’Europa dovrebbe fermare lo smercio di diamanti che finanzia il Cremlino (Di giovedì 16 marzo 2023) «Date le entrate significative che la Russia ricava dall’esportazione di diamanti, ci impegneremo collettivamente su ulteriori misure sui diamanti russi, compresi quelli grezzi e lucidati, lavorando a stretto contatto per coinvolgere i partner chiave». I leader del G7 lo hanno esplicitato nella nota a margine dell’incontro del 24 febbraio mandando un segnale chiaro che, pur non indicando tempi precisi, lascia presagire che il prossimo incontro delle sette potenze in Giappone nel mese di maggio, possa essere quello decisivo per estendere le sanzioni anche ai diamanti russi. Di fatto, però, i Paesi del G7 stanno aspettando Bruxelles, visto che Regno Unito e Stati Uniti hanno già sanzionato il settore, mentre l’Unione europea continua a tergiversare. Il tema è delicato: l’Europa ha ad Anversa, nel nord del Belgio, il più ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 marzo 2023) «Date le entrate significative che la Russia ricava dall’esportazione di, ci impegneremo collettivamente su ulteriori misure suirussi, compresi quelli grezzi e lucidati, lavorando a stretto contatto per coinvolgere i partner chiave». I leader del G7 lo hanno esplicitato nella nota a margine dell’incontro del 24 febbraio mandando un segnale chiaro che, pur non indicando tempi precisi, lascia presagire che il prossimo incontro delle sette potenze in Giappone nel mese di maggio, possa essere quello decisivo per estendere le sanzioni anche airussi. Di fatto, però, i Paesi del G7 stanno aspettando Bruxelles, visto che Regno Unito e Stati Uniti hanno già sanzionato il settore, mentre l’Unione europea continua a tergiversare. Il tema è delicato:ha ad Anversa, nel nord del Belgio, il più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : L'Italia e l'Europa non possono rimanere sotto il ricatto di scafisti senza scrupoli, né permettere che questi deci… - MatteoRichetti : Meloni blocca la ratifica del #Mes, mentre mercati e Europa ci aspettano, perché unici a non aver dato parere favor… - ilfoglio_it : Biden porta avanti la strategia per l’indipendenza energetica con le trivellazioni in Alaska, per rispondere allo c… - Bravosabre : RT @GiorgiaMeloni: L'Italia e l'Europa non possono rimanere sotto il ricatto di scafisti senza scrupoli, né permettere che questi decidano… - GiuseppeMaieli1 : RT @GiorgiaMeloni: L'Italia e l'Europa non possono rimanere sotto il ricatto di scafisti senza scrupoli, né permettere che questi decidano… -

Lavoro, duello Meloni - Schlein ... in risposta a Riccardo Magi (+ Europa) che 'bisogna investire ...che per fini politici si finisca per mettere in discussione l'onore ...fiscale per avviare un confronto di merito con i sindacati perché ... Politica sulla paura e sull'indignazione E che proprio perché basata sui sentimenti estremizza il ... Ma come hanno dimostrato le vicende elettorali degli ultimi dieci anni l'...oggi un voto decisivo per il futuro del settore auto in Europa. L'... Gli incidenti previsti e il sostegno della Uefa ... che da un quarto di secolo terrorizzano l'Europa. La terza è che ... La terza è che l'Uefa ha fatto l'ennesima figura di palta. '... sloveno, ex avvocato, si era persino spinto oltre, forse perché ... ... in risposta a Riccardo Magi (+) che 'bisogna investire ...che per fini politici si finisca per mettere in discussione'onore ...fiscale per avviare un confronto di merito con i sindacati...E che propriobasata sui sentimenti estremizza il ... Ma come hanno dimostrato le vicende elettorali degli ultimi dieci anni'...oggi un voto decisivo per il futuro del settore auto in'...... che da un quarto di secolo terrorizzano. La terza è che ... La terza è che'Uefa ha fatto'ennesima figura di palta. '... sloveno, ex avvocato, si era persino spinto oltre, forse... Perché l'Europa deve tornare in miniera EuropaToday