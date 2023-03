Perché la commissione antimafia dovrebbe indagare anche sulla malavita cinese (Di giovedì 16 marzo 2023) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della legge che istituisce, anche in questa legislatura, la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Tra i compiti della commissione, che sarà composta da 25 senatori e altrettanti deputati e potrebbe essere costituita già la prossima settimana, c’è quello di “valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto”. LA RELAZIONE DELL’INTELLIGENCE A tal proposito, i nostri organismi informativi si sono soffermati sulla criminalità cinese nella ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 marzo 2023) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della legge che istituisce,in questa legislatura, laparlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,straniere. Tra i compiti della, che sarà composta da 25 senatori e altrettanti deputati e potrebbe essere costituita già la prossima settimana, c’è quello di “valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto”. LA RELAZIONE DELL’INTELLIGENCE A tal proposito, i nostri organismi informativi si sono soffermaticriminalitànella ...

