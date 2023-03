Perché il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo di un video del TikToker Gabriele Vagnato (Di giovedì 16 marzo 2023) Quel video era stato visto 559mila volte. Faceva parte di una mini-serie su YouTube in cui il creator Gabriele Vagnato – ultimamente noto anche al grande pubblico che segue i media tradizionali, vista la sua collaborazione con il programma di Fiorello, Viva Raidue – cercava di sviluppare un’inchiesta su presunti ladri di biciclette. Tuttavia, in uno dei tre video di questa mini-serie, compariva un uomo che, a conti fatti, era stato confuso con una persona che aveva rubato una bicicletta sistemata a mo’ di esca dallo stesso creator, con lo scopo di realizzare un esperimento sociale. Più volte era stato fatto notare al creator Gabriele Vagnato dello scambio di persona, ma quest’ultimo aveva fatto riferimento all’articolo 21 della Costituzione, offrendo soltanto delle soluzioni tampone ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 marzo 2023) Quelera stato visto 559mila volte. Faceva parte di una mini-serie su YouTube in cui il creator– ultimamente noto anche al grande pubblico che segue i media tradizionali, vista la sua collaborazione con il programma di Fiorello, Viva Raidue – cercava di sviluppare un’inchiesta su presunti ladri di biciclette. Tuttavia, in uno dei tredi questa mini-serie, compariva un uomo che, a conti fatti, era stato confuso con una persona che aveva rubato una bicicletta sistemata a mo’ di esca dallo stesso creator, con lo scopo di realizzare un esperimento sociale. Più volte era stato fatto notare al creatordello scambio di persona, ma quest’ultimo aveva fatto riferimento all’articolo 21 della Costituzione, offrendo soltanto delle soluzioni tampone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndyMontany : @MassimoCaliari @barbarab1974 Cosa non ti è chiaro nelle sentenze dei TAR, del Cons. di Stato, della Consulta, dell… - IlCarbo_ : @Ghilteras @michKD35 @ZZiliani @SerieA @ChampionsLeague ah non sapevo che fossi giudice e che fossi te a giudicare… - talentedMedioc7 : RT @Ao_estica_zz: I Processi... Oggi... Si Fanno in Televisione... Perché... Difficilmente... Arriveranno nelle Aule di un TRIBUNALE...!!!… - DFailli : Vi siete chiesti perché associazioni dei #DirittiUmani di fronte a fatti chiari e certi non intervengono per trasci… - fashiongenus : Nicola Peltz vuole un matrimonio bis con Brooklyn Beckham, perché il primo è stato «un incubo»… -

Le istituzioni dell'UE tacciono sulla condanna anti - aborto in Polonia 'Siamo scioccati dal verdetto del tribunale polacco che ha condannato Justyna Wydrzynska [...] ... ci sentiamo sempre dire che non rientra nelle loro competenze, perché si tratta di assistenza ... Meloni contro Schlein: 'No al salario minimo e Mes' Occorre fissare per legge un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può chiamare ... Registrazione del Tribunale di Salerno n° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci Termini e ... Vaticano, le carte svelano tutto: 'Palazzo di Londra Così ci hanno truffato' ... e averne ricevuti da chi gli era stato presentato come avvocato della Segreteria di Stato ma rappresentava , al contempo , la controparte , il broker Gianluigi Torzi , oggi imputato nel tribunale ... 'Siamo scioccati dal verdetto delpolacco che ha condannato Justyna Wydrzynska [...] ... ci sentiamo sempre dire che non rientra nelle loro competenze,si tratta di assistenza ...Occorre fissare per legge un salario minimosotto una certa soglia non si può chiamare ... Registrazione deldi Salerno n° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci Termini e ...... e averne ricevuti da chi gli era stato presentato come avvocato della Segreteria di Stato ma rappresentava , al contempo , la controparte , il broker Gianluigi Torzi , oggi imputato nel... Enrico Varriale fa causa alla Rai dopo le accuse di stalking: perché porta l'azienda in tribunale Virgilio Notizie