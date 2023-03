Perché il tango è pura magia? Ce lo spiega chi lo conosce bene: Raúl Lavié, il prediletto di Piazzolla (Di giovedì 16 marzo 2023) «Il tango è una musica speciale Perché è nato, alla fine dell’Ottocento, dall’unione di diverse culture. Ci sono influenze africane nel ritmo e nei testi (milonga, per esempio, è una parola africana), mescolate con quelle criolle (dei discendenti dei colonizadores) e con quelle determinate dall’arrivo dei migranti di ogni parte di Europa, soprattutto spagnoli e italiani. È questa mezcla a crearne la magia». E se lo dice Raúl Lavié, “la voce di Buenos Aires” – 86 anni e quasi 70 di carriera – ci si può fidare. Di passaggio in Italia durante il tour di Piazzolla Immortal (concerto-omaggio per il centenario della nascita di Astor Piazzolla), si racconta in una pausa dello spettacolo al Porteño Prohibido di Milano. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 marzo 2023) «Ilè una musica specialeè nato, alla fine dell’Ottocento, dall’unione di diverse culture. Ci sono influenze africane nel ritmo e nei testi (milonga, per esempio, è una parola africana), mescolate con quelle criolle (dei discendenti dei colonizadores) e con quelle determinate dall’arrivo dei migranti di ogni parte di Europa, soprattutto spagnoli e italiani. È questa mezcla a crearne la». E se lo dice, “la voce di Buenos Aires” – 86 anni e quasi 70 di carriera – ci si può fidare. Di passaggio in Italia durante il tour diImmortal (concerto-omaggio per il centenario della nascita di Astor), si racconta in una pausa dello spettacolo al Porteño Prohibido di Milano. Leggi anche ...

Raúl Lavié prediletto di Piazzolla spiega la magia del tango Già, perché lo accusarono di aver ucciso la tradizione con le sue composizioni: il ' Nuevo tango '… 'Astor riteneva che ci fosse bisogno di un ribaltamento totale perché il tango si era ... Senigallia Concerti: una stagione straordinaria da tutto esaurito ... perché la musica non ha bisogno di traduzioni, è un linguaggio che tutti capiscono, che tutti ... includendo nel percorso la musica contemporanea , il Gospel , il tango di Piazzolla e la musica ... Un uomo, il suo cane e la sua bicicletta. L'avventura di Anibal e Yeca È anche il figlio di un famoso suonatore di tango. Ma un giorno ha deciso di rinunciare a quella ... perché oggi ho milioni di storie da raccontare e che fanno parte di me. Dorme spesso all'aperto o ... Già,lo accusarono di aver ucciso la tradizione con le sue composizioni: il ' Nuevo'… 'Astor riteneva che ci fosse bisogno di un ribaltamento totaleilsi era ......la musica non ha bisogno di traduzioni, è un linguaggio che tutti capiscono, che tutti ... includendo nel percorso la musica contemporanea , il Gospel , ildi Piazzolla e la musica ...È anche il figlio di un famoso suonatore di. Ma un giorno ha deciso di rinunciare a quella ...oggi ho milioni di storie da raccontare e che fanno parte di me. Dorme spesso all'aperto o ... "Tango", Tananai racconta il significato della canzone presentata a Sanremo Sky Tg24