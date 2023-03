Per combattere il bullismo ci vuole "più scuola". Il piano del ministro Valditara contro la violenza su studenti e docenti (Di giovedì 16 marzo 2023) Monitorare costantemente i casi di bullismo e violenza scolastica Per questo, lo stesso ministro, ha anticipato di aver incaricato gli uffici ministeriali - coinvolgendo gli Uffici Scolastici ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 marzo 2023) Monitorare costantemente i casi discolastica Per questo, lo stesso, ha anticipato di aver incaricato gli uffici ministeriali - coinvolgendo gli Uffici Scolastici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Alle altre opposizioni propongo di trovare terreni comuni su cui combattere il Governo. Cominciamo dalla #sanità, s… - enpaonlus : Adozioni a quattro zampe per gli anziani dei centri comunali: così Roma vuole combattere il randagismo e la solitud… - AmbasciataUSA : I mercenari del gruppo Wagner combattono per il Cremlino una guerra che i russi non vogliono combattere da soli. Gl… - paada3 : RT @VitoLops: Per combattere l'inflazione le banche centrali alzano i tassi fino a che qualcosa non si rompe. Ora gli investitori stanno ce… - Giardiniereval : RT @unione_popolare: La #propaganda racconta di Ucraini che non vedono l’ora di combattere contro il nemico. Peccato che il Washington Post… -