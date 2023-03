Pensioni, la riforma in Francia è legge. Macron pone la fiducia. Bagarre in aula: opposizione intona la Marsigliese (Di giovedì 16 marzo 2023) A Parigi il consiglio dei ministri francese ha autorizzato ufficialmente il governo a porre la questione di fiducia, ricorrendo al contestato articolo 49.3 della Costituzione, per adottare la riforma... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 marzo 2023) A Parigi il consiglio dei ministri francese ha autorizzato ufficialmente il governo a porre la questione di, ricorrendo al contestato articolo 49.3 della Costituzione, per adottare la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia - #Macron utilizza il potere speciale previsto nell'articolo 49 comma 3 della Costituzione per forzar… - Agenzia_Ansa : Sono 1,7 milioni i manifestanti scesi oggi in piazza in tutta la Francia in occasione dell'ottava giornata di mobil… - Agenzia_Ansa : Via libera del Senato francese al testo di compromesso sulla riforma delle pensioni, prima dell'ultimo e imprevedib… - GiuseppePrada1 : RT @ultimora_pol: ?????? #Francia - #Macron utilizza il potere speciale previsto nell'articolo 49 comma 3 della Costituzione per forzare l'ap… - BEscoubes : RT @cstn84: Allora parliamo un po' di #democrazia - in #Francia si protesta duramente contro la riforma delle pensioni. E il governo democr… -