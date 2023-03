Pensioni INPS: ad aprile arriva la stangata | Tagli e ritardi: ecco le brutte novità (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli accrediti delle Pensioni di aprile subiranno dei forti ritardi e anche dei Tagli. Questo è quanto appare dal calendario dell’INPS. Peggiora ancora ad aprile la situazione per i pensionati italiani. L’INPS ha mostrato il calendario degli accrediti delle Pensioni per la mensilità di aprile 2023 e appaiono chiari i ritardi e i Tagli sugli importi. ecco tutte le novità che ci aspettano il mese prossimo. Pesante stangata sulle Pensioni – ilovetrading.itL’INPS ha già comunicato il calendario delle Pensioni per la mensilità di aprile, corredato da tutte le informazioni e le modalità di ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli accrediti delledisubiranno dei fortie anche dei. Questo è quanto appare dal calendario dell’. Peggiora ancora adla situazione per i pensionati italiani. L’ha mostrato il calendario degli accrediti delleper la mensilità di2023 e appaiono chiari ie isugli importi.tutte leche ci aspettano il mese prossimo. Pesantesulle– ilovetrading.itL’ha già comunicato il calendario delleper la mensilità di, corredato da tutte le informazioni e le modalità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_detenuto : @INPS_it e per quelli risparmi pensioni degli immigrati che il vostro mafioso paese sta rubando dal 2002 quando intendete restituirli?? - Annarit68743745 : RT @antonellavigni1: #opzionedonna promessa non mantenuta @MEF_GOV trova le risorse: Le DONNE HANNO VERSATO 35 anni di contributi x pagar… - salvatoreblanc7 : RT @il_detenuto: @INPS_it e per quelli risparmi pensioni degli immigrati che il vostro mafioso paese sta rubando dal 2002 quando intendete… - il_detenuto : @INPS_it e per quelli risparmi pensioni degli immigrati che il vostro mafioso paese sta rubando dal 2002 quando intendete restituirli?? - il_detenuto : @INPS_it e per quelli risparmi pensioni degli immigrati che il vostro mafioso paese sta rubando dal 2002 quando intendete restituirli?? -