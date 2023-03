Pensioni anticipate 2023, domande online per Quota 41+ 62 anni: quali limiti quota 103?Pensione anticipata flessibile, Quota 103: legge n.197/2022, disponibili le domande online sul sito INPS (Di giovedì 16 marzo 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo il Comunicato stampa nazionale dalla Direzione regionale Piemonte, per ricordarvi le ultime novità relativamente all’ambito previdenziale: ossia che é possibile procedere sul sito INPS alla domanda online per la Quota 103, chi potrà accedervi? potranno procedere all’uscita flessibile quanti entro il 31/12/2023 hanno maturato un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni . Di seguito i dettagli: Pensione anticipata flessibile, Quota 103: legge n.197/2022 Torino, 14 marzo 2023 Comunicato ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 16 marzo 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo il Comunicato stampa nazionale dalla Direzione regionale Piemonte, per ricordarvi le ultime novità relativamente all’ambito previdenziale: ossia che é possibile procedere sulalla domandaper la103, chi potrà accedervi? potranno procedere all’uscitaquanti entro il 31/12/hanno maturato un’età anagrafica di almeno 62e un’anzianità contributiva minima di 41. Di seguito i dettagli: Pensione103:n.197/Torino, 14 marzoComunicato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PensionieLavoro : Al 2021 sono 412.883 i trattamenti previdenziali IVS (anzianità/anticipate, vecchiaia, invalidità e superstiti) ero… - babibon3108 : @robersperanza @articoloUnoMDP Per passare dalle parole ai fatti. Appoggiate anche voi la proposta del terzo polo d… - babibon3108 : @pdnetwork @ellyesse Per passare dalle parole ai fatti. Appoggiate anche voi la proposta del terzo polo di destinar… - news_mondo_h24 : Pensioni anticipate: come lasciare prima il lavoro? - mariarossi9309 : RT @carlett75923871: On. @ClaudioDurigon le donne hanno bisogno di risposte in tempi brevi sul ripristino di #opzionedonna che va semplicem… -