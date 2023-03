Penalizzazione Juventus | UFFICIALE | fissata l’udienza del ricorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : @SerieA @ChampionsLeague Non ha importanza, quel che conta è che l'appello del vostro Ad De Siervo, di annullare la… - GiovaAlbanese : Caso #plusvalenze: il Collegio di garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso della #Juventus contro il -15 punti di… - rtl1025 : ?? Il 19 aprile, alle 14.30: è questa l'ora della verità per la #Juventus sulla penalizzazione di quindici punti pe… - Giusepp52246983 : RT @ZZiliani: @SerieA @ChampionsLeague Non ha importanza, quel che conta è che l'appello del vostro Ad De Siervo, di annullare la penalizza… - daniimpera : RT @NicoSchira: Si terrà il prossimo 19 aprile alle ore 14.30 la seduta del Collegio di garanzia del Coni che discutera’ il ricorso della #… -

Il 19 aprile, alle 14.30: è questa - apprende l'ANSA - l'ora della verità per lasulladi quindici punti per il caso plusvalenze. Per quella data infatti è stata fissata la seduta del Collegio di garanzia del Coni che discutera' il ricorso del club ...S.p. A., la sanzione delladi 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva'.'Saranno altresì discussi ed esaminati - sottolinea il Colleggio di ...Il 19 aprile, alle 14.30: è questa - apprende l'ANSA - l'ora della verità per lasulladi quindici punti per il caso plusvalenze. Per quella data infatti è stata fissata la seduta del Collegio di garanzia del Coni che discuterà il ricorso del club ...

Juventus, giorni decisivi: quante possibilità di annullare la penalizzazione di 15 punti - Sport - Calcio QUOTIDIANO NAZIONALE

ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione del 22 aprile 2022 ed ha irrogato nei confronti della ricorrente F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della ...Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto a Sky Sport prima della ... la data fissata per l'udienza al Collegio di Garanzia del Coni per il ricorso contro la penalizzazione ...