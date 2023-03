(Di giovedì 16 marzo 2023) Il pilota dellaCharlessubirà unadi almeno 10 posizioni sulla griglia di partenza del Gp, in programma domenica prossima, a causa della sostituzione della centralina sulla sua monoposto. Lo conferma il sito ufficiale della Formula 1, ricordando che il team aveva già sostituito l’Energy Store e l’elettronica di controllo sul motore diprima del Gp del Bahrain e la seconda sostituzione porta inevitabilmente, da definire in baseentità dell’intervento, perchè il regolamento prevede solo due centraline per l’intera stagione. “Abbiamo avuto un problema all’accensione domenica mattina e un secondo problema in gara, semprecentralina. Non era mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La cosa buffa è tutto questo sbattimento del mondo #Juventus per cancellare o fare ridurre i 15 punti di penalità q… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Penalità alla Ferrari di Leclerc al Gran Premio d’Arabia Saudita - angelo_perfetti : Penalità alla Ferrari di Leclerc al Gran Premio d’Arabia Saudita - Sonia98_SF : RT @wolfsxtar: penalità per leclerc alla seconda gara, a jeddah, con muri ovunque, un motore che esploderà, la doppietta redbull, i missili… - Alessia93973665 : RT @Saetta_McQueen: Penalità alla seconda gara. #F1 -

... a maggior ragione con Charles vista la, ma non trascureremo la qualifica perché i piloti ... immaginando tutti questi scenari 'Questo aspetto è più legatogestione di gara che......e la notizia dell'arretramento in griglia di dieci posizioni a Jeddah per il doppio problema... 'Dopo il ritiro e la notizia dellaa Jeddah non era certamente felice, ma ha affrontato con ...seconda gara della stagione, Charles Leclerc è già in. La sua Ferrari ha già bruciato le due centraline concesse per tutta la stagione. A Gedda dovrà montare la terza scontando così 10 ...