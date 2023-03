Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Pecini: 'Vidi @RafaeLeao7 quando ero alla @sampdoria, non c'erano le condizioni' - @acmilan #ACMilan #Milan… - MilanNewsit : Il retroscena su Leao di Pecini: 'Lo vidi allo Sporting che dribblava e sorrideva, metteva allegria. Non c'erano le… -

Pecini: “Vidi Leao quando ero alla Sampdoria, non c’erano le condizioni” Pianeta Milan

Riccardo Pecini, ex dirigente della Sampdoria, ha svelato un retroscena di mercato riguardante Rafael Leao Riccardo Pecini, ex dirigente della Sampdoria, ha svelato un retroscena di mercato riguardant ...Riccardo Pecini, ex dirigente della Sampdoria, ha ricordato gli acquisti di Milan Skriniar e Mauro Icardi. E su Rafael Leao… Riccardo Pecini ha raccontato i colpi più importanti messi a segno durante ...