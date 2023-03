“Pechino Express” | seconda tappa | le anticipazioni

(Di giovedì 16 marzo 2023) In onda questa sera alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW L’avventuroso viaggio di “– La via delle Indie” prosegue oggi, giovedì 16 marzo, alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con lanel cuore dell’India. I conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio guideranno le coppie di concorrenti alla scoperta di luoghi incantevoli ma pieni di ostacoli per il loro viaggio. La strada da percorrere nelladel viaggio sarà lunga: 435 km, daKolhapur a Hampi, dove si troverà il traguardo di puntata. Dopo aver affrontato la primanon eliminatoria, tutte le coppie ai nastri di partenza di questa stagione sono ancora in gioco. In questa nuova puntata i concorrenti, provvisti solamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - Corriere : L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - PechinoExpress : Grazie Pechino Express per regalarci questi momenti???? #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - 361_magazine : Le anticipazioni di questa sera di #PechinoExpress - Iiebesfragmente : omg stasera pechino express e poi negramaro ft jovanotti ft elisa, chiello, thasup -

Dopo il loro sbarco in India e le prime prove affrontate, i concorrenti della nuova edizione disono pronti a mettersi nuovamente in gioco. La seconda puntata, in onda su Sky Uno nella prima serata del 16 marzo, segue le coppie nella seconda tappa del loro lungo viaggio: dovranno ...Zaino in spalla e stringhe ben allacciate: l'avventuroso viaggio di "" La via delle Indie" ( LO SPECIALE DI) prosegue con la seconda tappa nel cuore dell'India. I conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio guideranno le ...Comico, cantautore, scrittore, teorico della sfiga e anche patofobo. Dario Vergassola è uno dei grandi protagonisti della nuova edizione di "" , in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su Now. L'artista genovese forma con la figlia Caterina la coppia degli Ipocondriaci e già nella prima puntata non sono mancati i ...

Pechino Express 2023: le anticipazioni della seconda puntata. Stasera la tappa da Kolhapur a Hampi La Gazzetta dello Sport

