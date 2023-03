Pechino Express 2023: tutto quello che c’è da sapere sul reality show (Di giovedì 16 marzo 2023) Pechino Express 2023: concorrenti, percorso (tappe), quante puntate e streaming Da giovedì 9 marzo 2023 alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 marzo 2023): concorrenti, percorso (tappe), quante puntate e streaming Da giovedì 9 marzoalle ore 21,15 su Sky Uno va in onda, la decima edizione del docu-condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore delfin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - Corriere : L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - PechinoExpress : Grazie Pechino Express per regalarci questi momenti???? #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - BarnesGiada : RT @seasonnsag: Pechino Express x Griglia F1 un non richiesto, ma necessario, thread #pechinoexpress #SaudiArabianGP - lavaccadalatte : RT @seasonnsag: Pechino Express x Griglia F1 un non richiesto, ma necessario, thread #pechinoexpress #SaudiArabianGP -