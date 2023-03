Pechino Express 2023, su Sky e NOW nella seconda tappa indiana da Kolhapur a Hampi (Di giovedì 16 marzo 2023) Zaino in spalla e stringhe ben allacciate: l’avventuroso viaggio di “Pechino Express – La via delle Indie” prosegue domani - giovedì 16 marzo, alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - con la seconda tappa nel cuore dell’India.I conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio guideranno le coppie di concorrenti alla scoperta di luoghi incantevoli ma pieni di ostacoli per il loro viaggio, ricchi di tradizioni antiche e inconsuete ma anche di imprevisti e colpi di scena inattesi. La strada da percorrere nella seconda tappa del viaggio Sky Original realizzato da... Leggi su digital-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Zaino in spalla e stringhe ben allacciate: l’avventuroso viaggio di “– La via delle Indie” prosegue domani - giovedì 16 marzo, alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - con lanel cuore dell’India.I conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio guideranno le coppie di concorrenti alla scoperta di luoghi incantevoli ma pieni di ostacoli per il loro viaggio, ricchi di tradizioni antiche e inconsuete ma anche di imprevisti e colpi di scena inattesi. La strada da percorreredel viaggio Sky Original realizzato da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - Corriere : L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - PechinoExpress : Grazie Pechino Express per regalarci questi momenti???? #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - nooneisme109 : RT @com0unG: comunque ho rivisto per caso una puntata di Pechino express dello scorso anno e vi giuro ho i brividi per Nikita una persona c… - greenscarfsgirl : Se facessero dei giochi di coppia tipo a Pechino Express vincerebbero tutto, sono troppo competitivi #oriele -