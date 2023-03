Pechino Express 2023: quante puntate, durata e quando finisce (Di giovedì 16 marzo 2023) quante puntate sono previste per Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality in onda su Sky Uno? In tutto andranno in onda 10 puntate: la prima giovedì 9 marzo 2023; l’ultima (la finale) giovedì 11 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 9 marzo 2023 Seconda puntata: giovedì 16 marzo 2023 Terza puntata: giovedì 23 marzo 2023 Quarta puntata: giovedì 30 marzo 2023 Quinta puntata: giovedì 6 aprile 2023 Sesta puntata: giovedì 13 aprile 2023 Settima puntata: giovedì 20 aprile 2023 Ottava puntata: giovedì 27 aprile 2023 Nona puntata: giovedì 4 ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 marzo 2023)sono previste per, la decima edizione del docu-reality in onda su Sky Uno? In tutto andranno in onda 10: la prima giovedì 9 marzo; l’ultima (la finale) giovedì 11 maggio. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 9 marzoSeconda puntata: giovedì 16 marzoTerza puntata: giovedì 23 marzoQuarta puntata: giovedì 30 marzoQuinta puntata: giovedì 6 aprileSesta puntata: giovedì 13 aprileSettima puntata: giovedì 20 aprileOttava puntata: giovedì 27 aprileNona puntata: giovedì 4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - Corriere : L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - PechinoExpress : Grazie Pechino Express per regalarci questi momenti???? #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - Chiccass_ : RT @seasonnsag: Pechino Express x Griglia F1 un non richiesto, ma necessario, thread #pechinoexpress #SaudiArabianGP - SOLILOQUIYA : RT @seasonnsag: Pechino Express x Griglia F1 un non richiesto, ma necessario, thread #pechinoexpress #SaudiArabianGP -