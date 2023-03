Pd | Prodi | “Non riprendo la tessera | a 84 anni sono come gatto di casa”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ma no. Personalmente, cosa vuole, sarebbe anche un po’ strano. Ho 84. Ormaiuna specie didi, insomma. Peròsempre stato vicino al partito, ho cercato di dare tutti i consigli che potevo, sia a Bonaccini che alla Schlein. Cerco di far capire che questo è l’unico partito. E che i partitil’unico strumento perché il governo non sia governato da fenomeni, dai fuochi d’artificio che durano poi una sola stagione”. Questa la risposta di Romano, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, alla domanda se riprenderà ladel Pd. L'articolo proviene da Italia Sera.