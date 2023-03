Pd | Picierno | ' Calenda esca da ossessione misogina per noi | faccia opposizione a governo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

, nello stesso post, ha poi risposto Pinadel Pd. "Carlo, la tua opposizione dovrebbe essere al Governo Meloni, non al Pd. Prova ad uscire dalla tua ossessione (declinata con ...Pinae Alessandro Alfieri restano in pole position, invece, per l'area Bonaccini. E non ... Dopo l'apertura di Beppe Grillo nei giorni scorsi per il nuovo corso Pd, Carlonon ne vuol ...Pinae Alessandro Alfieri restano in pole position, invece, per l'area Bonaccini. E non ... Dopo l'apertura di Beppe Grillo nei giorni scorsi per il nuovo corso Pd , Carlonon ne vuol ...

Pd: Picierno, 'Calenda esca da ossessione misogina per noi, faccia ... Il Tirreno

Puoi farcela”. Lo scrive su Twitter la vice presidente del Parlamento Ue Pina Picierno, del Pd, replicando a un tweet del leader di Azione su Elly Schlein.