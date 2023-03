Pd in agitazione per l'ingresso in segreteria delle Sardine. Ecco i nuovi capigruppo (Di giovedì 16 marzo 2023) L'accordo nel Pd lo danno oramai per certo. Come avevamo anticipato sul Foglio, Francesco Boccia sarà il nuovo capogruppo dem al Senato. Mentre in queste ore si è sciolto il nodo che riguarda Montecitorio: dopo ore di sovrappensiero, alla fine la scelta sarebbe ricaduta su Chiara Braga. La quarantatreenne deputata di Como sarebbe, nelle valutazioni di Schlein, il profilo adatto per garantire un'alternanza di genere tra i due rami del Parlamento. Una richiesta su cui s'erano già auscultati mugugni in queste ore all'interno del partito, dopo la sostituzione di Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Il nome più alto nelle quotazioni fino a poche ore fa era quello di Giuseppe Provenzano. Ma nel Partito democratico la questione nomine istituzionali non è l'unica a tenere banco. In realtà in queste ore una parte del Pd, in particolare la corrente Areadem, sta manifestando una grande ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) L'accordo nel Pd lo danno oramai per certo. Come avevamo anticipato sul Foglio, Francesco Boccia sarà il nuovo capogruppo dem al Senato. Mentre in queste ore si è sciolto il nodo che riguarda Montecitorio: dopo ore di sovrappensiero, alla fine la scelta sarebbe ricaduta su Chiara Braga. La quarantatreenne deputata di Como sarebbe, nelle valutazioni di Schlein, il profilo adatto per garantire un'alternanza di genere tra i due rami del Parlamento. Una richiesta su cui s'erano già auscultati mugugni in queste ore all'interno del partito, dopo la sostituzione di Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Il nome più alto nelle quotazioni fino a poche ore fa era quello di Giuseppe Provenzano. Ma nel Partito democratico la questione nomine istituzionali non è l'unica a tenere banco. In realtà in queste ore una parte del Pd, in particolare la corrente Areadem, sta manifestando una grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... S4TURDAYS91 : l’ossessione l’agitazione per persone che neanche conoscete che paura - CgilFirenze : Reggello (Fi) resta senza #mortadella: Gran Terre (205 addetti diretti e indiretti) trasferisce produzione del salu… - Vernez89 : @SociosItalia Buongiorno, oggi niente caffè che qua c’è già agitazione per sta sera e tra esattamente una settimana compio Rabiot+9 anni ?? - William38438210 : @ego_sono @Giudiiiiiiiiii Maggior agitazione molecolare dell'acqua calda porta a maggior scambio termico unitario e… - sssunflower____ : Anche oggi leggo agitazione per cose di cui uno non si dovrebbe minimamente preoccupare eh però due views in più fanno sempre bene capisco -