Pd | Gribaudo | ' io e Schlein coinquiline | chi fa spesa? Nessuna delle due ha tempo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “A Roma io ed Elly siamo, fino a fine mese staremo insieme, è una sistemazione condivisa maranea come spesso capita ai parlamentari”. Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la vicepresidente del Pd Chiara, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Lascerà la casa solo lei oppure lo farete entrambe? “Andremo via tutte e due”. Da quanto siete li? “Da ottobre o novembre”. E' una casa grande? “No, sono due stanze, un bagno ed un cucinino. Ma tanto lei non c'è mai e anche io non ci sono spesso”. Chi dei due fa la? “due ha ildi farla…” Andrà ad abitare per conto suo? “Vediamo, il problema è che abbiamo pocoper cercare. Come al solito – ha ...