Smentendo in parte l'auspicio che Chiara- amicissima e coinquilina di Elly,seduta al suo fianco in aula - le ha espresso: 'La metterai in difficoltà. Meloni e il suo governo fanno ......sarà anche Presidente ma Schlein gli ha messo alla caviglie due fedelissime com e Chiara, ... "anche perché ora bisogna iniziare a parlare di temi e non di appartenenze" dicevaBonaccini. ...Ma non sembra tale l'elezione,, a vicepresidente del partito, in sostanza vice di Bonaccini, di Chiara Giribaudo , che non è certo meno a sinistra della Schlein e che condivide la carica con ...

Pd: Gribaudo, ‘ieri ha vinto Schlein, Meloni pensa di stare ancora a opposizione’ La Sicilia

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Il ‘duello’ di ieri in Aula “Lo ha vinto Schlein ... Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo, intervistata da Giorgio ...Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Lascerà la casa solo lei oppure lo farete entrambe