Paul Pogba è l'incertezza della Juventus (Di giovedì 16 marzo 2023) E pensare che per arrivare a Torino, ha rinunciato al Paris Saint-Germain e a qualche milione. Secondo alcune ricostruzioni avrebbe potuto pure andare al Real Madrid. Invece l'estate scorsa ha scelto Torino, una scelta di cuore, doveva essere il punto cardine del nuovo corso. Doveva essere insomma la Juventus di Paul Pogba: uomo immagine e di sostanza, respiro internazionale, già campione del mondo, quel centrocampista che ai bianconeri mancava, appunto, dai tempi di Paul Pogba - del ragazzone arrivato giovanissimo da Manchester, quel Pobga. Ci si è messa di mezzo la sfortuna, certamente. E forse non solo quella. Tanto che a un certo punto della stagione la domanda non è stata più: "Quando torna in campo?". Piuttosto: "Siamo sicuri che torna?". Così la Juventus ...

