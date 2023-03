Pattinaggio di figura | Mondiali 2023 | Guignard-Fabbri vedono il podio Ma servirà una grande prestazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) Gli ultimi 100 metri per dell’ennesima medaglia.il traguardo Charléne-Marco, pronti a salire per la prima volta in carriera sulin un Campionato Mondiale. Un obiettivo chiarissimo quello dei danzatori, i quali saranno della partita alla rassegna iridata didiin scena a Saitama (Giappone) dal 20 al 26 marzo per lasciare il segno Per gli allievi di Barbara Fusar Poli si tratterà a tutti gli effetti di un secondo atto dopo le Finali Grand Prix di Torino, chiuse come sappiamo al terzo posto. I nostri ragazzi infatti si confronteranno con le due coppie dirette avversarie, ovvero Madison Chock-Evan Bated e con Piper Gilles-Paul Poirier. Si tratta di due team sulla carta superiori, come dimostrano i numeri. Gli statunitensi infatti, dopo un ...