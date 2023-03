Passata di pomodoro: Attenzione! Una volta aperta devi conservarla così! (Di giovedì 16 marzo 2023) Durante la preparazione del pranzo o della cena spesso ci si chiede come bisogna conservare per bene il cibo in modo che non venga contaminato e che non vada a male. Questo vale, ovviamente, anche per la Passata di pomodoro. Per conservare una semplice bottiglia di Passata di pomodoro si fa molta confusione e spesso si crede che basta solo riporla in frigo per eliminare qualsiasi tipo di problema. Ovviamente non è così! Una volta aperta bisogna infatti conservarla nel modo corretto per poi poterla riutilizzare in un secondo momento senza nessuna paura. Qui sotto infatti è possibile scoprire alcune regole fondamentali per conservare la Passata di pomodoro. Allo stesso tempo bisogna ricordare che le regole che potrai ... Leggi su donnaup (Di giovedì 16 marzo 2023) Durante la preparazione del pranzo o della cena spesso ci si chiede come bisogna conservare per bene il cibo in modo che non venga contaminato e che non vada a male. Questo vale, ovviamente, anche per ladi. Per conservare una semplice bottiglia didisi fa molta confusione e spesso si crede che basta solo riporla in frigo per eliminare qualsiasi tipo di problema. Ovviamente non èUnabisogna infattinel modo corretto per poi poterla riutilizzare in un secondo momento senza nessuna paura. Qui sotto infatti è possibile scoprire alcune regole fondamentali per conservare ladi. Allo stesso tempo bisogna ricordare che le regole che potrai ...

