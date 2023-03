Passare sotto una scala, il gatto nero che attraversa la strada, spezzare una catena di Sant'Antonio, per alcuni sono azioni che portano sfortuna. Ma sono soltanto superstizioni (Di giovedì 16 marzo 2023) Ogni tanto ritornano. Domani è venerdì 17 e per tutti i superstiziosi sarà una pessima giornata trascorsa a toccare ferro e cornetti portafortuna. X Venerdì 17 è la Giornata Anti Superstizione Queste credenze popolari del passato che ovviamente non hanno nessuna bace scientifica, sono ancora molto radicate nella società e combatterle è un po’ l’obiettivo del CICAP, il Comitato italiano per il controllo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 marzo 2023) Ogni tanto ritornano. Domani è venerdì 17 e per tutti i superstiziosi sarà una pessima giornata trascorsa a toccare ferro e cornetti portafortuna. X Venerdì 17 è la Giornata Anti Superstizione Queste credenze popolari del passato che ovviamente non hanno nessuna bace scientifica,ancora molto radicate nella società e combatterle è un po’ l’obiettivo del CICAP, il Comitato italiano per il controllo ...

