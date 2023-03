Passa anche il Napoli, tre italiane ai quarti (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo Milan e Inter arriva anche la qualificazione del Napoli che batte 3-0 l'Eintracht di Francoforte e vola ai quarti di finale della Champions League, risultato mai raggiunto nella sua storia. La squadra di Spalletti batte anche al Maradona l'Eintracht Francoforte vincendo 3-0 una gara completamente dominata. Nel primo tempo ci prova Kvaratskhelia ma Trapp è attento. Nel recupero arriva la rete di Osimhen di testa.A inizio ripresa ancora il nigeriano segna la sua personale doppietta. Il Napoli non si ferma e Zielinski prima si guadagna e poi trasforma il calcio di rigore del 3-0 che chiude definitivamente i giochi Al Liverpool di Klopp non riesce l`impresa della rimonta "impossibile" dopo il 5-2 incassato in casa all`andata: il Real Madrid vince anche al Bernabeu 1-0 con un gol di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo Milan e Inter arrivala qualificazione delche batte 3-0 l'Eintracht di Francoforte e vola aidi finale della Champions League, risultato mai raggiunto nella sua storia. La squadra di Spalletti batteal Maradona l'Eintracht Francoforte vincendo 3-0 una gara completamente dominata. Nel primo tempo ci prova Kvaratskhelia ma Trapp è attento. Nel recupero arriva la rete di Osimhen di testa.A inizio ripresa ancora il nigeriano segna la sua personale doppietta. Ilnon si ferma e Zielinski prima si guadagna e poi trasforma il calcio di rigore del 3-0 che chiude definitivamente i giochi Al Liverpool di Klopp non riesce l`impresa della rimonta "impossibile" dopo il 5-2 incassato in casa all`andata: il Real Madrid vinceal Bernabeu 1-0 con un gol di ...

