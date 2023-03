(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - E' partita alle 13.24 di oggi, con 7 nodi da ovest, la6.50: ladelMini 6.50. Lo annuncia l'organizzazione dellain una nota. Si tratta di 180 miglia in doppio lungo il percorso Punta Ala – Isola dello Sparviero - Giannutri - Giglio – Pianosa – Isola d'Elba – Capraia – Isola d'Elba - Punta Ala per i venti equipaggi equamente suddivisi tra Serie (dieci equipaggi) e Proto (dieci equipaggi) che si sono presentati sulla linea di partenza. “Le previsioni sul campo disaranno per tutta la durata dell'evento influenzate da un'alta pressione che interesserà l'intera zona delle isole dell', con venti leggeri e cielo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Partito il campionato italiano classe 6.50, prima regata la Arcipelago toscano: (Adnkronos) - E’ partita alle 13.24… - BETTINOROSSONE1 : Sta maturando una mozione importante in seno al Partito. Si tratta di una mozione articolata, che riguarda il campi… - ndrededu : @marifcinter Non deve nascondersi dietro ai risultati ottenuti. Era partito benissimo, bel gioco e gol a valanga, d… - radioradiomilan : @giovannisalvest @acmilan Il fatto che lo sia per te, con tutto il rispetto, non è un certificato di garanzia. Io p… - antisocialpati1 : @Torrenapoli1 Torre la vera svolta è stata mentale e di carattere. Quel gruppo aveva raggiunto il massimo di ciò ch… -

Un avvio didunque avverso per la casa di Maranello, come indicato dallo spagnolo nel ... Il podio possibile Un 2023dunque con il piede sbagliato per la Rossa, anche se il weekend di ...A fineparlerò della UEFA, che si presenta da sola con i suoi signori. Il mio capo della ... Perché non viene presa in mano la situazione Dobbiamo fondare unpolitico del calcio a ...... Serse Cosmi ha commentato l'intricata lotta salvezza in serie B: 'Ogniha la sua storia,... Per alcuni salvarsi è un'impresa, ma chi non ècon questo obiettivo fatica a trovare ...

Partito il campionato italiano classe 6.50, prima regata la Arcipelago ... Adnkronos

"L'Europa è molto stimolante: in campionato ci si prepara per conquistare i tre punti, qui possiamo vincere un trofeo" dice l'estremo difensore polacco. Come si supera il turno "Dovremo ripetere la ...Due dei giocatori più in forma e più importanti del Torino sono in diffida: attenzione ai cartellini gialli nelle prossime partite Il Torino di Ivan Juric si prepara ad affrontare le ultime 12 partite ...