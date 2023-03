“Parolacce e liti a non finire”. L’ex vippona spara a zero su Tavassi e gli “Spartani” (Di giovedì 16 marzo 2023) NEWS TV. Cambio di rotta al GF Vip 7. Ecco infatti che durante le ultime settimane nel programma di Alfonso Signorini la musica è dovuta cambiare a causa dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi che ha poi portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria. Andiamo a vedere cosa è successo e chi è L’ex vippona che prende parola da fuori. Leggi anche: “GF VIP” 7, L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi racconta un retroscena su di lei Leggi anche: “GF Vip 7”, colpo di scena di Nikita: le accuse alla vippona sono pesantissime Cambio di rotta per il Grande Fratello Da qualche settimana a questa parte il GF Vip ha cambiato rotta. Ecco infatti che il comportamento dei vipponi non è stato gradito dal pubblico in studio e a casa. Le troppe Parolacce e soprattutto un’aggressività verbale di fondo ... Leggi su tvzap (Di giovedì 16 marzo 2023) NEWS TV. Cambio di rotta al GF Vip 7. Ecco infatti che durante le ultime settimane nel programma di Alfonso Signorini la musica è dovuta cambiare a causa dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi che ha poi portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria. Andiamo a vedere cosa è successo e chi èche prende parola da fuori. Leggi anche: “GF VIP” 7,fidanzato di Antonella Fiordelisi racconta un retroscena su di lei Leggi anche: “GF Vip 7”, colpo di scena di Nikita: le accuse allasono pesantissime Cambio di rotta per il Grande Fratello Da qualche settimana a questa parte il GF Vip ha cambiato rotta. Ecco infatti che il comportamento dei vipponi non è stato gradito dal pubblico in studio e a casa. Le troppee soprattutto un’aggressività verbale di fondo ...

