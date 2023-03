Parodontite e ipertensione | ecco qual è il legame

(Di giovedì 16 marzo 2023) Esiste uno stretto rapporto tra l’igiene orale e la conseguente salute della bocca con il rischio per cuore ed arterie. Ed è fondamentale fare in modo che la, ovvero la classica infiammazione del tessuto che circonda il dente, sia tenuta sotto controllo, anche per non far alzare la pressione arteriosa. A stabilire il rapporto tra questi due fattori, entrambi negativi per la salute, sono diversi studi clinici. Quindi ricordate, nel vostro check-up orale, di misurare anche la pressione arteriosa e viceversa, non dimenticate mai di far valutare con regolarità lo stato di salute di gengive e tessuti parodontali dallo specialista. Ne va del benessere dell’intero organismo. Curare i denti per abbassare la pressione Stando a quanto riporta un report pubblicato dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), e dalla Società Italiana di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Microbioma_it : I ricercatori evidenziano una forte associazione tra pressione sistolica alta e parodontite sia nei pazienti iperte… -

Inoltre, recenti evidenze sperimentali indicano chehanno una base genetica comune, in particolare in un vasto gruppo di geni importanti per il sistema immunitario a ......sulle implicazioni che laha rispetto alla salute orale e generale. L'infiammazione è il meccanismo che accomuna questa a molte malattie sistemiche come il diabete, l', le ......che è opportuno che si sottopongano al test per la glicemia tutti gli over 45 conche ... l'o una terapia antipertensiva in corso, il colesterolo HDL basso e/o i trigliceridi ...

Ipertensione, curare igiene orale e parodontite per ridurla. Guida per ... Farmacista33

Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei ...La cura della parodontite riduce infatti di 11 punti la pressione alta ed è più efficace di una dieta povera di sale. Guida per diagnosi e screening ...