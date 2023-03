Parigi-Roubaix 2023, capre ripuliscono pavé Foresta di Arenberg (Di giovedì 16 marzo 2023) A poche settimane dalla Parigi - Roubaix 2023 iniziano i preparativi per sistemare il pavé del percorso. Nell`obiettivo di migliorare l`aderenza e limitare al massimo la scivolosità di uno dei tratti più iconici, ma anche difficili e pericolosi come la Foresta di Arenberg, gli organizzatori hanno così scelto delle capre per ripulire il pavé.La missione di diserbo è stata così affidata da un gregge di capre, che in maniera molto naturale vanno ad occuparsi di estirpare l`erba cresciuta tra le pietre. Per farlo, ovviamente, una decina di questi ovini barbuti brucherà lungo i 2300 metri che caratterizzano uno dei settori chiave della corsa, trovando così una remunerazione insperata per questo loro lavoro. Questa operazione fa parte del ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 marzo 2023) A poche settimane dallainiziano i preparativi per sistemare ildel percorso. Nell`obiettivo di migliorare l`aderenza e limitare al massimo la scivolosità di uno dei tratti più iconici, ma anche difficili e pericolosi come ladi, gli organizzatori hanno così scelto delleper ripulire il.La missione di diserbo è stata così affidata da un gregge di, che in maniera molto naturale vanno ad occuparsi di estirpare l`erba cresciuta tra le pietre. Per farlo, ovviamente, una decina di questi ovini barbuti brucherà lungo i 2300 metri che caratterizzano uno dei settori chiave della corsa, trovando così una remunerazione insperata per questo loro lavoro. Questa operazione fa parte del ...

