Parigi, l’escort trans imbarazza la “sindaca” Hidalgo”: “Il comune è un bordello, lei una magnaccia” (Di giovedì 16 marzo 2023) Parigi, 16 mar — Inviti la escort a casa tua, e la escort trasforma casa tua in un bordello (e poi se ne vanta sui social): è l’ultimo, surreale «capolavoro» targato Anne Hidalgo, petalosissima «sindaca» di Parigi che sabato scorso ha prestato i locali del Municipio all’associazione Lgbt Mag Jeunes Lgbt per una «serata aperta al pubblico» in cui è andata in scena l’azione politica dell’attivista trans, attore porno nonché escort Icy Diamond. Il classico evento-marchetta della sigla arcobaleno di turno, a cui il comune ha concesso lo spazio istituzionale per timbrare il cartellino della correttezza politica e del progresso, si è rivoltato contro l’amministrazione Hidalgo in maniera imprevista. Un trans mette in imbarazzo la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 marzo 2023), 16 mar — Inviti la escort a casa tua, e la escort trasforma casa tua in un(e poi se ne vanta sui social): è l’ultimo, surreale «capolavoro» targato Anne, petalosissima «» diche sabato scorso ha prestato i locali del Municipio all’associazione Lgbt Mag Jeunes Lgbt per una «serata aperta al pubblico» in cui è andata in scena l’azione politica dell’attivista, attore porno nonché escort Icy Diamond. Il classico evento-marchetta della sigla arcobaleno di turno, a cui ilha concesso lo spazio istituzionale per timbrare il cartellino della correttezza politica e del progresso, si è rivoltato contro l’amministrazionein maniera imprevista. Unmette in imbarazzo la ...

