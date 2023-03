Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Pardo: «Inter, Porto più solido del Tottenham. Derby sì? Dipende» - - internewsit : Pardo: «Porto meritava il pari. Inzaghi? Spifferi vengono da dentro» - - Mamoziocag8 : @DanieleBibo vabè sto finale è stato assurdo, qualsiasi commentatore avrebbe reagito così,spcie Caressa che è spess… - ludovicospedd : @EmanueleCasag29 @belottiano @SkySport Ma se Pardo sta sempre a voce bassa quando fa gol il Milan hahaha. Ambro è m… - Borja_Pardo : RT @OptaPaolo: 2 - Inter e Milan sono entrambe qualificate ai quarti di finale di Champions League per la prima volta dalla stagione 2005/0… -

...che ha portato la Juve sul 3 - 2) e domenica prossima sarà di scena a San Siro contro l'per ... Sky e Dazn Friburgo - Juventus sarà raccontata su DAZN con la telecronaca di Pierluigie il ......mese! Il Napoli scenderà in campo forte della sua prima posizione a 15 punti di distacco dall'... La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi, con il commento tecnico affidato ad ...... raggiungendo l'al secondo posto. Prima però c'è la sfida col Friburgo, un avversario non ... La telecronaca del match, su DAZN, sarà affidata a Pierluigi, affiancato in cabina di commento da ...

Pardo: «Inter, Porto più solido del Tottenham. Derby sì Dipende» Inter-News.it

Questo è un momento in cui le squadre stanno gestendo la situazione alla vigilia dei grandi appuntamenti in Champions League come il Milan, il che è sbagliato e rischioso difatti i conti si faranno al ...Appuntamento con la trasmissione di Pierluigi Pardo: in studio anche Sergio Scariolo, allenatore della nazionale spagnola di basket e della Virtus Bologna ...