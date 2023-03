Parcheggio stazione Capaccio Scalo, via ai lavori (Di giovedì 16 marzo 2023) Al via oggi, giovedì 16 marzo, i lavori per la realizzazione di un Parcheggio gratuito ad uso pubblico in via stazione, a Capaccio Scalo, in prossimità della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide. La realizzazione dell’area di sosta arriva in seguito alla sottoscrizione, nel 2021, di un contratto di comodato d’uso gratuito con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la concessione dell’area necessaria, una superficie di 2550 metri quadri. Il progetto, elaborato dall’ufficio lavori pubblici, ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza di Salerno. I lavori, per un importo di 240.000 euro, prevedono la realizzazione di un Parcheggio pubblico che potrà contenere 40 posti per automobili, 12 posti per ... Leggi su zon (Di giovedì 16 marzo 2023) Al via oggi, giovedì 16 marzo, iper la realizzazione di ungratuito ad uso pubblico in via, a, in prossimità dellaferroviaria diRoccadaspide. La realizzazione dell’area di sosta arriva in seguito alla sottoscrizione, nel 2021, di un contratto di comodato d’uso gratuito con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la concessione dell’area necessaria, una superficie di 2550 metri quadri. Il progetto, elaborato dall’ufficiopubblici, ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza di Salerno. I, per un importo di 240.000 euro, prevedono la realizzazione di unpubblico che potrà contenere 40 posti per automobili, 12 posti per ...

