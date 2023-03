Papa Francesco a Piazza San Pietro "distratto" dal cellulare: chi lo ha chiamato? (Di giovedì 16 marzo 2023) Papa Francesco è arrivato sul sagrato di Piazza San Pietro con l'immancabile Papamobile sulla quale ha fatto salire diversi bambini. Prima della catechesi tanti i saluti ai fedeli dalla Papamobile ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 marzo 2023)è arrivato sul sagrato diSancon l'immancabilemobile sulla quale ha fatto salire diversi bambini. Prima della catechesi tanti i saluti ai fedeli dallamobile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco a fine #udienzagenerale rivolge un pensiero al “martoriato popolo ucraino”. Inoltre, un appello: 'Ch… - Avvenire_Nei : #Udienza #PapaFrancesco : fuggiamo dalla vanità della carriera, essere cristiani è ascoltare - santegidionews : Papa Francesco incontra i profughi arrivati con i #corridoiumanitari - Antonio79B : RT @Antonio79B: 'Se papà tornasse vivo lo ucciderebbero ancora'. #MariaFridaMoro. Oggi nel 1978 veniva rapito, in via Fani dalle BR, il p… - covragedrheart : @marteizzando NON IL MEME DI PAPA FRANCESCO COL VASSOIO -