Panico Titoli di Stato: BCE abolisce il QE | Che significa e perchè i risparmiatori fuggono (Di giovedì 16 marzo 2023) La BCE smette di “aiutare” i Titoli di Stato italiani da questo mese e la stangata può essere fortissima. Vediamo che si rischia. Per i risparmiatori italiani si preannuncia una situazione piuttosto problematica. Da questo mese di marzo parte il nuovo approccio della banca Centrale Europea sui Titoli di Stato italiani. La banca Centrale Europea ha deciso una riduzione degli acquisti mensili per un valore di 15 miliardi di euro. Con la fine del QE cambia tutto sui Titoli di Stato – ilovetrading.itIl Quantitative Easing non era altro che un massiccio e continuo acquisto di Titoli di Stato dei paesi dell’Unione Europea. Ma ora la banca Centrale Europea vuole cambiare rotta e questo può avere un impatto particolarmente duro per quanto ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 16 marzo 2023) La BCE smette di “aiutare” idiitaliani da questo mese e la stangata può essere fortissima. Vediamo che si rischia. Per iitaliani si preannuncia una situazione piuttosto problematica. Da questo mese di marzo parte il nuovo approccio della banca Centrale Europea suidiitaliani. La banca Centrale Europea ha deciso una riduzione degli acquisti mensili per un valore di 15 miliardi di euro. Con la fine del QE cambia tutto suidi– ilovetrading.itIl Quantitative Easing non era altro che un massiccio e continuo acquisto dididei paesi dell’Unione Europea. Ma ora la banca Centrale Europea vuole cambiare rotta e questo può avere un impatto particolarmente duro per quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elvise1657 : RT @putino: Di questo passo tra poco ci ritroviamo questi titoli. (Notare in alto a destra, 'manuale anti panico'). - chiamatemibobo : RT @putino: Di questo passo tra poco ci ritroviamo questi titoli. (Notare in alto a destra, 'manuale anti panico'). - Gio_Scorza : RT @putino: Di questo passo tra poco ci ritroviamo questi titoli. (Notare in alto a destra, 'manuale anti panico'). - EduardApavaloa1 : RT @putino: Di questo passo tra poco ci ritroviamo questi titoli. (Notare in alto a destra, 'manuale anti panico'). - UmbCostantini : @GretaSalve Titoli di stato per quasi l'80% delle riserve.Con la crescita dei tassi di interesse si sono svalutati… -