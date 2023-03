Pamela Anderson, hai visto chi sfila a Miami? (Di giovedì 16 marzo 2023) Bionda, ma scarmigliata. Apparentemente senza trucco. E con un morigerato completo beige. È lei o non è lei? L'icona sexy degli anni Novanta sfila in passerella. Regalandoci una sua nuova immagine. Dobbiamo abituarci? Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 marzo 2023) Bionda, ma scarmigliata. Apparentemente senza trucco. E con un morigerato completo beige. È lei o non è lei? L'icona sexy degli anni Novantain passerella. Regalandoci una sua nuova immagine. Dobbiamo abituarci?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianMerl : @vPone 3000 euro netti il bagnino è Pamela Anderson? - enzoanticonform : Pamela Anderson per me la numero 1 in tutto. - sghi29 : RT @ddariozzo: io che entro all’improvviso in stanza della mia procace collega gridando ‘a Pamela Anderson de Primavalle nnamose a pijà nca… - ddariozzo : io che entro all’improvviso in stanza della mia procace collega gridando ‘a Pamela Anderson de Primavalle nnamose a… - stodane1 : Ustati i reci :PAMELA ANDERSON ????? -