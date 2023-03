(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo la sosta forzata, dovuta al ritiro dell’Endas Capua, la formazione cara al Presidente Izzo ha affrontato, nell’ultima settimana, per il campionato di serie B maschile, prima la capolista Polisportiva Gaeta in quel di Pontinia e successivamente ha ospitato, senza possibilità di scelta di opzioni alternative, sempre al PalaCerreto!!, il New Capua. Gara combattuta ed equilibrata quella contro la forte ed esperta compaginePol. Gaeta, che guida la classifica e chefine ha fatto valere il fattore campo e la maggior esperienza del suo roster, mentre nell’impegno casalingo contro il New Capua, dopo un primo tempo dai ritmi bassi terminato in parità, nella ripresa i sanniti hanno prevalso di larga misura disputando una bellissima prestazione e schierando tanti talenti giovani e promettenti che non hanno perso ...

Benevento . Appuntamento in trasferta per laBenevento, impegnata sabato alle ore 20 presso il Palasport di Fondi per il match contro ...dopo ci proporrà il derby casalingo con ile ben ...Benevento . E' tempo di tornare in campo per laBenevento. I giallorossi domani alle 18.30 affronteranno al Pala Ferrara il Flavioni ...formazione reduce dalle nette affermazioni contro...Nel campionato interregionale di Serie B la Genea Lanzara ha conquistato la terza vittoria consecutiva, battendo ilcol punteggio finale di 30 - 18. Riscontri positivi sono arrivati dai più ...

Pallamano, la Sannio HC si avvia alla fase clou della stagione anteprima24.it

Appuntamento in trasferta per la Pallamano Benevento, impegnata sabato alle ore 20 presso il Palasport di Fondi per il match contro il Gaeta Sporting ...