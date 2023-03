Palazzo Mosti, domani la consegna dei computer donati dall’Inner Wheel club a famiglie indigenti (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi svolgerà domani pomeriggio, alle ore 17 nell’aula consiliare di Palazzo Mosti, la cerimonia di consegna di quindici computer donati al Comune di Benevento dall’Inner Wheel club. I dispositivi informatici saranno donati a quindici famiglie indigenti individuate dal settore Servizi al Cittadino di Palazzo Mosti. E’ stata l’associazione ‘Ampio Raggio’, dopo aver rigenerato computer dismessi del Ministero della Difesa, a metterli a disposizione dell’Inner Wheel club di Benevento che ha poi concordato l’iniziativa filantropica con l’amministrazione comunale. Alla cerimonia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi svolgeràpomeriggio, alle ore 17 nell’aula consiliare di, la cerimonia didi quindicial Comune di Benevento. I dispositivi informatici sarannoa quindiciindividuate dal settore Servizi al Cittadino di. E’ stata l’associazione ‘Ampio Raggio’, dopo aver rigeneratodismessi del Ministero della Difesa, a metterli a disposizione dell’Innerdi Benevento che ha poi concordato l’iniziativa filantropica con l’amministrazione comunale. Alla cerimonia ...

