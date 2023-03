Pagherai tutto | fino all' ultimo dato

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 marzo 2023) I magistrati di Milano e la Guardia di Finanza chiedono 870 milioni a Facebook: sostengono che l’iscrizione gratuita ai social in cambio delle informazioni sugli utenti sarebbe un baratto soggetto all’Iva. Una tesi rivoluzionaria. Ma gli esperti sono scettici: come si fa a determinare il valore dei servizi scambiati? Se avrà successo, l’attacco partito dal palazzo di giustizia di Milano contro le multinazionali del web potrebbe avere un effetto dirompente sull’intero universo dei servizi offerti su internet e in particolare sui social network: i dati che forniamo alle aziende hanno un valore e quindi la loro cessione, seppur gratuita, va tassata. A sostenere questa tesi è la Procura milanese che ha inquadrato nel suo mirino Meta, la casa madre di Facebook, Instagram, WhatsApp. I magistrati contestano alla società di Mark Zuckerberg l’omesso versamento dell’Iva ...