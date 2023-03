Pagelle Sivasspor-Fiorentina | Mandragora super | Cabral killer

(Di giovedì 16 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023:Ledei protagonisti del match tra, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023.(4-3-3): Vural 5,5, Paluli M 5 (dal 30? st Yatabare M. sv), Appidangoye 5., Goutas 5, Ciftci U 5, Arslan H 4, Cofie 4,5 (dal 21? st James 5), Charisis 5(dal 15? pt Ulvestad 5), Saiz 5 (dal 30? st Gokay E sv), Caicedo 5 (dal 21? st N’Jie 5), Yesilyurt 6. A disposizione: Albayrak M., Erdal Z., Gokay E., James L., Kuckar B. (Portiere), Musa A., N’Jie C., Ulvestad F., Yatabare M., Yildirim M. (Portiere) Allenatore: Calimbay ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : MATCH REPORT - #SivassporFiorentina 1-4: viola senza sosta, qualificazione ottenuta ? - infoitsport : Pagelle F1, Fiorentina-Sivasspor 1-0: Quarta un muro, Barak scaccia l'incubo - Dalla_SerieA : Fiorentina-Sivasspor, le pagelle della Gazzetta - - sportli26181512 : Pagelle #Fiorentina-#Sivasspor: Castrovilli c'è, Jovic spreca: Il giudizio sui viola dopo il successo di misura (1-… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Fiorentina-Sivasspor, le pagelle #ConferenceLeague -

PERSONALI SIRIGU 6,5; perfetto nelle uscite e determinante su Okereke. Un portiere esperto ... in un campo caldo, con l'obiettivo di chiudere la pratica dopo l'1 - 0 d'andata con il. ...Italiano lo conserva per il ritorno con il(1' s.t. Brekalo 6: Pronti via, è la sua sgasata in fascia ad avviare l'azione del 2 - 0) Cabral 7 : Nel primo tempo lotta molto, ma non vince ...Barak entra e risolve. Male Ikoné, incoraggiante prova di Castrovilli, titolare per la prima volta dopo l'infortunio

Fiorentina-Sivasspor 1-0, le pagelle Sky Sport

Forte dell’1-0 dell’andata, la Fiorentina può strappare la qualificazione ai quarti di finale con un pareggio o una vittoria in terra turca. I viola tengono particolarmente alla competizione e ...Sirigu 6,5: Pomeriggio tranquillissimo per l’ex di turno, a Cremona nella stagione 2007-08. Dopo 80’ di relax è decisivo su Okereke con un grande intervento. Dodo 6,5: Vince il duello ad alta velocità ...