Pagelle Napoli-Eintracht | Osimhen inarrestabile | nei tedeschi si salva solo Trapp

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League:Ledei protagonisti del match traed, valido per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League 2022/2023.: Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6,5, Kim 6,5 (Juan Jesus 6), Mario Rui 6,5, Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, Zielinski 7 (Ndombele sv), Politano 6,5 (Lozano 6),8,5 (Simeone sv), Kvaratskhelia 7 (Elmas 6). All. Spalletti 76,5; Tuta 5, Ndicka 5, Buta 5, Knauff 5 (Alidou 5,5), Sow 5,5, Rode 5,5 (Jakic sv), Lenz 5,5 (Max 5,5), Kamada 6, Gotze 5, Borré 5,5. All. Glasner ...