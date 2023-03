Pagelle Friburgo-Juve | Vlahovic interrompe il digiuno | Gatti attacca e difende VOTI

(Di giovedì 16 marzo 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023:Ledei protagonisti del match tra, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023.: Flekken 6; Kubler 6, Ginter 6, Gulde 4.5; Sildillia 6, Eggestein 5 (46? Schmidt 6), Hofler 5.5, Gunter 6 (74? Weißhaupt 6); Doan 5 (63? Sallai 5), Gregoritsch 6 (74? Petersen 5.5), Holer 5.5 (63? Grifo 5). All. Streich 5.5ntus: Szczesny 7;7, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Cuadrado 6 (84? De Sciglio SV), Fagioli 6.5, Locatelli 5 (84? Barrenechea SV), Rabiot 6, Kostic 6 (70? Iling 6); Kean 6,6.5 (70? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusUn : Pagelle #Juventus: super #Chiesa ma il migliore in campo è stato….???? - romeoagresti : RT @GoalItalia: ?? Gatti granitico ?? Vlahovic graffia ?? Gregoritsch fantasma ?? Gulde ingenuo Le pagelle di #FriburgoJuve [@romeoagrest… - romeoagresti : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #FriburgoJuventus 0-2: Vlahovic e Chiesa trascinano i bianconeri ai quarti di Europa League ?? ?? ? [@romeo… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: ?? Gatti granitico ?? Vlahovic graffia ?? Gregoritsch fantasma ?? Gulde ingenuo Le pagelle di #FriburgoJuve [@romeoagrest… - sportli26181512 : Friburgo-Juve, le pagelle di CM: si sblocca Vlahovic, Rabiot dominatore. Sorpresona Gatti: Friburgo-Juventus 0-2 (a… -

- Juventus:e tabellino del match dell'Europa Park valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. Vlahovic torna decisivo, Gatti protagonista a sorpresa Gatti in azione - ...(5 - 3 - 2): Flekken 6; Kubler 5,5, Sildillia 6, Ginter 5,5, Gulde 4, Gunter 6 (dal 29 s.t. Weisshaupt 6); Hofler 6, Eggestein 6 (dal 1 s.t. Schmidt 6), Doan 5,5 (dal 17 s.t. Grifo 6); Holer ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023:- Juve Ledei protagonisti del match trae Juve, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. TOP: Vlahovic, Gatti, Fagioli FLOP: ...

Europa League - Friburgo-Juventus 0-2, pagelle: Gatti sontuoso, riscossa Vlahovic e Chiesa. Kostic unico insufficiente Eurosport IT

Missione di giornata per la Juventus: accedere ai quarti di Europa League. Centrata. La Juventus, forte del successo di misura dell’andata, tiene botta a Friburgo e replica lo stesso risultato ...Il momento è finalmente arrivato: Friburgo e Juventus sono pronte a scendere in campo e darsi battaglia nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Massimiliano Allegri ...